Сборная Украины U-19 квалифицировалась на ЧМ-2025 U-20

В следующем году наша команда отправится в Чили.

Сборная Украины U-19 получила путевку на чемпионат мира-2025 U-20.

Это стало возможным благодаря трудной победе над сборной Италии на Евро-2024.

Согласно регламенту турнира, пять лучших команд турнира получают путевки на ЧМ-2025.

Победив Италию, наша команда заняла вторую строчку в группе А с пятью очками, опередив Норвегию и Северную Ирландию.

Однако также и Италия, и Норвегия, а еще Франция и Испания из группы B также получили право на ЧМ-2025.

Напомним, что в 2025 году молодежный чемпионат мира пройдет в Чили.

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