Сборная Украины U-19 квалифицировалась на ЧМ-2025 U-20
В следующем году наша команда отправится в Чили.
Сборная Украины U-19 получила путевку на чемпионат мира-2025 U-20.
Это стало возможным благодаря трудной победе над сборной Италии на Евро-2024.
Согласно регламенту турнира, пять лучших команд турнира получают путевки на ЧМ-2025.
Победив Италию, наша команда заняла вторую строчку в группе А с пятью очками, опередив Норвегию и Северную Ирландию.
Однако также и Италия, и Норвегия, а еще Франция и Испания из группы B также получили право на ЧМ-2025.
Напомним, что в 2025 году молодежный чемпионат мира пройдет в Чили.
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