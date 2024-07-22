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Определились полуфинальные пары турнира четырех за право сыграть в УПЛ сезона-2024/25

Матчи состоятся 26 июля.
Сегодня, 17:27
Металлист 1925 / Getty Images
Металлист 1925 / Getty Images

УПЛ провела жеребьевку полуфинала турнира четырех, где определится последний участник элитного дивизиона в сезоне-2024/25. 

По итогам жеребьевки стало известно, что Левый Берег сыграет против Металлиста 1925, а Минай против Эпицентра.

Матчи состоятся 26 июля в 15:30 и 18:00 соответственно.

Финал минитурнира пройдет 30 июля. Время матча будет известно позже.

Напомним, ранее сообщалось, что УАФ определила новый принцип формирования состава УПЛ в случае повторения ситуации Днепра-1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Эпицентр Металлист 1925 минай Левый Берег

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Определились полуфинальные пары турнира четырех за право сыграть в УПЛ сезона-2024/25
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