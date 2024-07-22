Определились полуфинальные пары турнира четырех за право сыграть в УПЛ сезона-2024/25
Матчи состоятся 26 июля.
УПЛ провела жеребьевку полуфинала турнира четырех, где определится последний участник элитного дивизиона в сезоне-2024/25.
По итогам жеребьевки стало известно, что Левый Берег сыграет против Металлиста 1925, а Минай против Эпицентра.
Матчи состоятся 26 июля в 15:30 и 18:00 соответственно.
Финал минитурнира пройдет 30 июля. Время матча будет известно позже.
Напомним, ранее сообщалось, что УАФ определила новый принцип формирования состава УПЛ в случае повторения ситуации Днепра-1
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