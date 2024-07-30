Левый Берег - Минай: онлайн-трансляция финального матча за выход в УПЛ

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция полуфинального поединка за выход в УПЛ.

Во вторник, 30 июля, состоится решающий матч за вакантное место в украинской Премьер-лиге, которое покинул СК Днепр-1, снявшись с соревнований.

В финале "турнире четырех" сыграют Левый Берег, который стал бронзовым призером Первой лиги, и Минай, ставший предпоследним в прошлом сезоне УПЛ.

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Поединок Левый Берег - Минай состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Левый Берег - Минай

Отметим, что в полуфинале соревнования за выход в УПЛ Левый Берег победил Металлист 1925, а Минай одолел Эпицентр. Победители определились по итогу серии пенальти.

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