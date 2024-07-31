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Наставник сборной Украины U-19 "поставил оценку" команде за выступление на Евро

Дмитрий Михайленко в целом доволен результатом подопечных.
Сегодня, 16:37
Дмитрий Михайленко / УАФ
Дмитрий Михайленко / УАФ

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о выступлении команды на Евро.

По словам специалиста, его подопечным можно поставить четверку с плюсом.

«Учитывая трудности, которые у нас были, а также уровень соперников, думаю, можно смело ставить четверку с плюсом. Очень редко бывает так, когда остаешься всем довольным. Можно было сработать лучше и нам, тренерам, и футболистам».

Также Михайленко высказался о чемпионах турнира - Сборной Испании.

«Я отметил бы не только Испанию, но и Италию. Эти сборные отличались высоким индивидуальным уровнем футболистов и тактической грамотностью всей команды. Неудивительно, что их очная дуэль в полуфинале завершилась лишь в дополнительное время. И, на мой взгляд, итальянцы выглядели интереснее Французы же больше надеялись на индивидуальное мастерство, а вот коллективные действия у них были не столь слаженными», - сказал наставник "желто-голубых“.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Михайленко уаф

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