Карпаты - Кривбасс 3:0: обзор матча и результат игры 11.08.2024

Команда Владислава Лупашко проявила львовскую гостеприимность, отправив в ворота соперника три мяча.

В воскресенье, 11 августа, во Львове прошел матч второго тура Украинской Премьер-лиги между Карпатами и Кривбассом.

Посреди недели гости провели неудачный еврокубковый поединок против чешской Виктории (1:2), поэтому неудивительно, что Юрий Вернидуб дал отдохнуть некоторым исполнителям.

По ходу первого тайма криворожцы могли выйти вперед, но Максим Лунев с 11-метровой отметки не смог переиграть Александра Кемкина.

"Не забиваешь ты, забивают тебе", - гласит старинная футбольная поговорка. Именно это и сделали львовяне, причем в двойном объеме.

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На 39-й минуте Артур Шах подобрал мяч после прорыва Евгения Подлепенца, в касание пробив по воротам из-за пределов штрафной. Его удар в ближний угол оказался недосягаемым для Андрея Клищука.

А спустя всего пару минут Владислав Клименко скинул мяч под удар Павлу Полегенько, который дальним ударом удвоил преимущество команды Владислава Лупашко.

Нельзя сказать, что после перерыва игра кардинальным образом поменялась - она была довольно равной. И это не помешало хозяевам поля довести счет до разгромного.

За девять минут до конца основного времени Амбросий Чачуа сыграл первым на добивании, оставив не у дел защиту соперника.

Судья зафиксировал разгромную победу Карпат со счетом 3:0, которая позволила им подняться на второе место таблицы. Кривбасс в свою очереь идет седьмым с тремя очками в активе.

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Статистика матча Карпаты - Кривбасс второго тура УПЛ

Карпаты - Кривбасс 3:0

Голы: Шах, 39, Полегенько, 42, Чачуа, 81.

На 19-й минуте Максим Лунев (Кривбасс) не реализовал пенальти (вратарь).

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 2 - 4

Атаки: 97 - 96

Карпаты: Кемкин - Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко - Подлепенец (Очеретько, 76), Чачуа (Тлумак, 87), Рикардо, Клименко (Рябов, 46), Шах (О. Кузык, 57) - Невес (Стенио, 76).

Кривбасс: Клищук - Бандейра (Поэ, 61), Романчук, Стецков, Драмбаев - Вакулко (Бизимана, 46), Д. Кузык, Твердохлеб (Аморосо, 38), Лунев (Микитишин, 46), Хомченовский (Соса, 72) - Кожушко (Аду, 46).

Предупреждения: Аморосо, Бизимана.

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