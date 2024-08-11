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Оболонь - Рух: Обзор и результат матча чемпионата Украины 11.08.2024

Бывший лидер "пивоваров" забил своей бывшей команде.
Сегодня, 14:57

В рамках 2-го тура УПЛ Оболонь приняла на своем поле Рух.

Львовяне, за которых в этом матче дебютировал бывший лидер "пивоваров" Игорь Краснопир легко справились с хозяевами. Коллектив Виталия Пономарева одержал победу со счетом 0:3.

Счет гости открыли ближе к середине первого тайма. Игорь Пасхал назначил 11-метровый в ворота Александра Рыбки, который реализовал Остап Притула.

Свое преимущество "желто-черные" удвоили уже после перерыва. Сделал это как раз Краснопир на 67-ой, отправив с разворота мяч в нижний угол ворот Рыбки.

До разгромного счет почти в конце встречи довел Илья Квасница, а точку уже в компенсированное время поставил Клайвер.

Таким образом, Рух, который пропускал первый тур из-за того, что несколько его игроков ехали на Олимпиаду, пока имеет 3 очка в одном сыгранном матче, а Оболонь один пункт в двух поединках.

Статистика матча чемпионата Украины Оболонь - Рух

Оболонь - Рух 0:4

Голы: Притула, 16 (пен), Краснопир, 67, Квасница, 88, Клайвер, 90+1

Удары: 13 - 13 
Удары в створ ворот: 4 - 7
Фолы: 13 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Оболонь Игорь Краснопир

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