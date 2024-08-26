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"Сейчас ни один игрок не играет за тренеров": Коваль подтвердил свою отставку с поста тренера Зари

В ближайшем матче "черно-белыми" будет руководить один Младен Бартулович.
Сегодня, 19:30
Юрий Коваль / ФК Заря
Юрий Коваль / ФК Заря

После поражений Зари в двух последних матчах УПЛ появилась информация о возможной отставке Юрия Коваля с поста главного тренера.

В разговоре с ТаТоТаке 66-летний наставник подтвердил, что клуб занимается поиском нового тренера.

"Не стоит драматизировать ситуацию. Мы с президентом клуба находимся в постоянном контакте и изначально понимали, что моя роль главного тренера - временная, поиски наставника на длинную дистанцию не прекращались", - сказал Коваль.

"Заря не должна опускаться ниже определенной планки - зоны борьбы за еврокубки. Если коллективу не хватает эмоций - его нужно встряхнуть. Как минимум, в ближайшем матче это будет делать Младен Бартулович. Далее будет принято адекватное решение по поводу кандидатуры нового наставника". 

Коваль рассказал, что он останется в луганской клубе, где он продолжит выполнять свои функции руководителя.

"Остаюсь на должности спортивного директора, которую совмещал с руководством первой командой. Буду продолжать работать с U19 и курировать взаимосвязь между юношами и основой Зари".

Все просто. Нет хороших и плохих тренеров. Есть те, которые достигают результата и те, у которых его нет. Это не я сказал. Это Беккенбауэр.

Источник: Рух Львов

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"Бартулович - один из кандидатов (на должность тренера) и, возможно, главная фигура в списке. Мы выступали в тандеме, поровну делили обязанности. Лично я в него верю. Наряду с Ротанем, Шандруком, Ашуром, Кобиным, Пономаревым и Лупашко он представляет генерацию молодых специалистов - со своими идеями, свежей энергией и хорошими эмоциями". 

Его также спросили, не было ли у него ощущения, что команда недостаточно билась за него в последних матчах.

"Это стереотип. Сейчас ни один игрок не играет за тренеров. У каждого есть личный контракт. Если у кого-то нет мотивации, задача тренера почувствовать это и осуществить ротацию. Где-то не поверил интуиции - пострадал результат. Но ответственность была на мне. Поэтому на игроков обид нет".

В следующем туре Заря встретится с Оболонью, которая набрала всего одно очко за четыре матча. Эта встреча состоится 30 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск

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