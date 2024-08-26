Украинская компания поможет Барселоне закрыть долги

Украинская компания WhiteBIT намерена помочь Барселоне с финансовыми проблемами, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, WhiteBIT - украинская криптобиржа, созданная в 2018 году, ее генеральный директор Владимир Носов с 2023 года является владельцем и главным инвестором футбольного клуба Металлист 1925.

Также компания является официальным партнером сборной Украины, Барселоны и Трабзонспора.

Как пишет издание, WhiteBIT покроет оставшиеся 20 млн долларов, которые каталонцы недополучили от продажи Barca Studio.

Это должно помочь каталонцам как минимум дозаявить Дани Ольмо, а как максимум даже попытаться совершить еще трансферы.

Ранее также сообщалось, что Неймар пытался вернуться в Барселону.

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