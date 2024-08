Манчестер Юнайтед согласовал трансфер футболиста ПСЖ, - Романо

Манчестер Юнайтед согласовал переход полузащитника сборной Уругвая Мануэля Угарте, представляющего ныне французский ПСЖ. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между клубами заключено. Парижане получат за футболиста 50 млн. евро + 10 млн. евро бонусами.

Стоит отметить, что контракт Угарте с "красными дьяволами" будет рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления еще на один год.

