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Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы

Специалист выбрал футболистов из команды Александра Шовковского.
Сегодня, 18:47
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев
Владислав Ванат / ФК Динамо Киев

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу поделился мнением по поводу своих бывших подопечных из Динамо Киев.

Специалист назвал футболистов, которые готовы к выступлениям в топовых лигах Европы.

"Из Динамо Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения".

Ранее Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы к игре в ТОП-5 лигах.

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