Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Специалист выбрал футболистов из команды Александра Шовковского.
Наставник сборной Румынии Мирча Луческу поделился мнением по поводу своих бывших подопечных из Динамо Киев.
Специалист назвал футболистов, которые готовы к выступлениям в топовых лигах Европы.
"Из Динамо Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения".
Fotbal: Mircea Lucescu recomandă ucraineni de la Şahtior şi Dinamo Kiev, dar şi pe Darius Olaru https://t.co/7HFPNSS0OV— AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024
Ранее Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы к игре в ТОП-5 лигах.
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