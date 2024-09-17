Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы

Наставник сборной Румынии Мирча Луческу поделился мнением по поводу своих бывших подопечных из Динамо Киев.

Специалист назвал футболистов, которые готовы к выступлениям в топовых лигах Европы.

"Из Динамо Киев я выделил бы Шапаренко и Ваната, форварда 2002 года рождения".

Fotbal: Mircea Lucescu recomandă ucraineni de la Şahtior şi Dinamo Kiev, dar şi pe Darius Olaru https://t.co/7HFPNSS0OV — AGERPRES (@agerpres) September 17, 2024

Ранее Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы к игре в ТОП-5 лигах.

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