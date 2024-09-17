Луческу назвал игроков Шахтера, которые готовы к игре в ТОП-5 лигах

Румынский специалист Мирча Луческу, который в течение долгого периода времени тренировал Шахтер, назвал игроков «горняков», которые по его мнению готовы играть в ТОП-5 лигах Европы.

По словам Мирчи, уже сейчас к прыжку в своей карьере готовы два полузащитника и один защитник из состава донецкого гранда.

"Кто из Шахтера мог бы заиграть в ТОП-5 чемпионатах? Бонадренко. Кроме него также есть Судаков, и еще Матвиенко", - сказал Луческу в интервью итальянскому изданию Corriere Dello Sport.

Отметим, что завтра, 18 сентября, Шахтер сыграет против Болоньи в Лиге Чемпионов. На нашем сайте есть прогноз на этот матч.

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