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Колос и Кривбасс не смогли определить победителя

Криворожский клуб чудом выстоял на ничью.
Сегодня, 21:24
Колос - Кривбасс / ФК Колос
Колос - Кривбасс / ФК Колос

В субботу, 9 ноября, Колос принимал дома Кривбасс в рамках 13-го тура УПЛ.

В первом тайме при относительно равной игре Кривбасс ни разу не смог дойти до ворот соперника. С другой стороны, ни одна из атак Колоса также не окончилась голом и команды ушли на перерыв.

Второй тайм сразу стал интереснее. Уже на 47-й минуте Твердохлеб отлично разобрался в штрафной и открыл счет. Через 15 минут хозяева сумели воспользоваться переполохом в штрафной после углового, и Боливар все же забил мяч в ворота после добивания.

До конца матча обе команды предприняли еще по пару подходов, но счет на табло так и не изменился.

Статистика матча Колос - Кривбасс 13-го тура УПЛ

Колос - Кривбасс 1:1
Голы: Боливар, 64 - Твердохлеб, 47

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 5 - 2
Угловые: 5 - 3

Колос: Пахолюк - Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик - Демченко, Ореховский, Великан (Салабай, 82), Диего (Алефиренко, 82), Третьяков - Боливар (Безбородько, 82)

Кривбасс: Клищук - Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык - Задерака (Ндомбази, 46; Каменский, 92), Бизимана, Илич, Аморозо (Твердохлеб, 46), Микитишин (Кожушко, 80) - Соса

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Колос

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