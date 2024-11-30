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Кривбасс благодаря хет-трику Твердохлиба переиграл Полесье

Криворожский клуб одержал победу в непростом матче.
Сегодня, 17:38
Кривбасс / УПЛ
Кривбасс / УПЛ

В рамках 15-го тура УПЛ Кривбасс встретился с Полесьем.

Хозяева вышли вперед достаточно быстро. Уже на 11-ой минуте счет открыл Егор Твердохлиб.

Минимальное преимущество криворожан держалась около часа игрового времени, но на 63-ой минуте Алексей Гуцуляк восстановил паритет.

Впрочем, уже через 10 минут после этого Твердохлиб оформил дубль, а еще позже полузащитник забил третий гол.

Таким образом, Кривбасс подвинул Полесье с четвертой строчки турнирной таблицы перед началом зимнего перерыва.

Кривбасс - Полесье 3:1

Голы: Твердохлиб, 11, 73, 86 - Гуцуляк, 63

Кривбасс: Маханьков - Бандейра (Задерака, 90), Понедельник, Драмбаев, Дибанго - Илич - Д. Кузык, Твердохлиб, Шевченко (Бизимана, 67), Микитишин (Каменский, 80) - Соса (Кожушко, 89).

Полесье: Волынец - Тейлор (Мустафаев, 71), Сарапий, Матич, Смоляков - Леднев (Михайличенко, 71), Мельниченко, Крушинский (Пайшао, 81) - Гуцуляк, Венделл (Макуана, 46), Назаренко.

Предупреждения: Бандейра, Драмбаев - Макуана, Матич, Смоляков

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс

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