Кривбасс благодаря хет-трику Твердохлиба переиграл Полесье
В рамках 15-го тура УПЛ Кривбасс встретился с Полесьем.
Хозяева вышли вперед достаточно быстро. Уже на 11-ой минуте счет открыл Егор Твердохлиб.
Минимальное преимущество криворожан держалась около часа игрового времени, но на 63-ой минуте Алексей Гуцуляк восстановил паритет.
Впрочем, уже через 10 минут после этого Твердохлиб оформил дубль, а еще позже полузащитник забил третий гол.
Таким образом, Кривбасс подвинул Полесье с четвертой строчки турнирной таблицы перед началом зимнего перерыва.
Кривбасс - Полесье 3:1
Голы: Твердохлиб, 11, 73, 86 - Гуцуляк, 63
Кривбасс: Маханьков - Бандейра (Задерака, 90), Понедельник, Драмбаев, Дибанго - Илич - Д. Кузык, Твердохлиб, Шевченко (Бизимана, 67), Микитишин (Каменский, 80) - Соса (Кожушко, 89).
Полесье: Волынец - Тейлор (Мустафаев, 71), Сарапий, Матич, Смоляков - Леднев (Михайличенко, 71), Мельниченко, Крушинский (Пайшао, 81) - Гуцуляк, Венделл (Макуана, 46), Назаренко.
Предупреждения: Бандейра, Драмбаев - Макуана, Матич, Смоляков
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