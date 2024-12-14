ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"
В рамках 15-го тура УПЛ ЛНЗ встретился с Александрией.
Матч был прерван на 31-ой минуте из-за воздушной тревоги. В конце первого тайма Александрия вышла вперед, а в перерыве снова началась тревога.
На старте второй половины игры произошел очень неприятный эпизод с игроком хозяев Александром Каплиенко. Футболист потерял сознание, но, к счастью, быстро пришел в себя и покинул поле самостоятельно.
Позже Каплиенко госпитализировали, но, еще до этого Мухаррем Яшари восстановил паритет в счете, а после этого подбежал к вышеупомянутому Каплиенко и поцеловал его в щеку, таким образом посвятив ему взятие ворот.
Ничейный счет продержался на табло до финального свистка, поэтому, обе команды занесли к себе в актив по одному баллу.
ЛНЗ - Александрия 1:1
Голы: Яшари, 64 - Филиппов, 45+2
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