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ЛНЗ отобрал очки у Александрии в матче с "горьким привкусом"

Черкащане сравняли счет почти сразу после неприятного эпизода с их игроком.
Сегодня, 16:19
ЛНЗ - Александрия / Getty Images
ЛНЗ - Александрия / Getty Images

В рамках 15-го тура УПЛ ЛНЗ встретился с Александрией.

Матч был прерван на 31-ой минуте из-за воздушной тревоги. В конце первого тайма Александрия вышла вперед, а в перерыве снова началась тревога.

На старте второй половины игры произошел очень неприятный эпизод с игроком хозяев Александром Каплиенко. Футболист потерял сознание, но, к счастью, быстро пришел в себя и покинул поле самостоятельно.

Позже Каплиенко госпитализировали, но, еще до этого Мухаррем Яшари восстановил паритет в счете, а после этого подбежал к вышеупомянутому Каплиенко и поцеловал его в щеку, таким образом посвятив ему взятие ворот.

Ничейный счет продержался на табло до финального свистка, поэтому, обе команды занесли к себе в актив по одному баллу.

ЛНЗ - Александрия 1:1

Голы: Яшари, 64 - Филиппов, 45+2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия ЛНЗ

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