16-летний украинский футболист умер от отравления угарным газом

Футболист молодежной команды Николаева Иван Шквирка умер от отравления угарным газом.

16-летний Иван был воспитанником Николаевской ДЮСШ. Недавно он стал игроком молодежного состава Николаева, который выступает на аматорском уровне.

"С болью в сердце сообщаем о преждевременной смерти Ивана Шквирки, талантливого футболиста, верного друга и замечательного человека. Его жизнь, полная мечт и стремлений, оборвалась слишком рано из-за отравления угарным газом.

Иван был не просто перспективным игроком, но и одним из самых талантливых воспитанников Николаевской ДЮСШ и юношеской команды «Николаев». Он оставил после себя светлые воспоминания, незабываемые матчи и несломленный дух борьбы.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память тебе, Иван. Ты всегда останешься в наших сердцах".

Шквирка становился победителем Детско-юношеской футбольной лиги Львовской области.

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