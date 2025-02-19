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Футбол

Хуанде Рамос назвал причину, почему Днепр не стал чемпионом УПЛ

Наставник выделил околофутбольные факторы.
Сегодня, 15:20
Хуанде Рамос / tsn.ua
Хуанде Рамос / tsn.ua

Бывший главный тренер Днепра Хуанде Рамос вспомнил момент, когда команда могла выиграть золотые медали УПЛ.

Наставник заявил, что его подопечные заслуживали чемпионство в сезоне-2013/14, но судейские решения в последних играх повлияли на итог.

"Мы заслуживали быть чемпионами в том сезоне, выглядели лучше других. Но околофутбольные факторы, которые в то время в Украине были частым явлением, не позволили нам добыть титул. В нужные моменты в важных матчах принимались решения, которые нам закрыли путь к чемпионству.

Мы были на финишной прямой, но в последних 3-4 матчах были просто катастрофические судейские решения, которые просто не позволили стать чемпионами", - сказал Рамос Украинскому футболу.

В сезоне-2013/14 Днепр занял второе место, отстав от Шахтера на шесть очков. По итогам того розыгрыша Хуанде Рамос покинул украинский клуб.

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера дошел до Лозанны.

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