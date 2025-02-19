Хуанде Рамос назвал причину, почему Днепр не стал чемпионом УПЛ

Бывший главный тренер Днепра Хуанде Рамос вспомнил момент, когда команда могла выиграть золотые медали УПЛ.

Наставник заявил, что его подопечные заслуживали чемпионство в сезоне-2013/14, но судейские решения в последних играх повлияли на итог.

"Мы заслуживали быть чемпионами в том сезоне, выглядели лучше других. Но околофутбольные факторы, которые в то время в Украине были частым явлением, не позволили нам добыть титул. В нужные моменты в важных матчах принимались решения, которые нам закрыли путь к чемпионству.

Мы были на финишной прямой, но в последних 3-4 матчах были просто катастрофические судейские решения, которые просто не позволили стать чемпионами", - сказал Рамос Украинскому футболу.

В сезоне-2013/14 Днепр занял второе место, отстав от Шахтера на шесть очков. По итогам того розыгрыша Хуанде Рамос покинул украинский клуб.

Ранее сообщалось, что воспитанник Шахтера дошел до Лозанны.

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