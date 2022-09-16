Украина переиграла Словению в рамках плей-офф чемпионата мира по футболу 6 на 6
Наша сборная прошла в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 20:54
В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по футболу 6 на 6.
На стадии 1/8 финала сборная Украины встретилась с Словенией.
"Желто-синие" добыли уверенную победу со счетом 2:0.
Таким образом, коллектив Валентина Бондаря добыл путевку в четвертьфинал соревнований.
Соперник нашей сборной будет известен позже.
Украина 2-0 Словения
Голы: Гребенюк, 18, Хруль, 40.
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