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Украина переиграла Словению в рамках плей-офф чемпионата мира по футболу 6 на 6

Наша сборная прошла в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 20:54
Сборная Украины по футболу 6 на 6
Сборная Украины по футболу 6 на 6
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В венгерском Будапеште проходит чемпионат мира по футболу 6 на 6.

На стадии 1/8 финала сборная Украины встретилась с Словенией.

"Желто-синие" добыли уверенную победу со счетом 2:0.

Таким образом, коллектив Валентина Бондаря добыл путевку в четвертьфинал соревнований.

Соперник нашей сборной будет известен позже.

Украина 2-0 Словения

Голы: Гребенюк, 18, Хруль, 40.

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