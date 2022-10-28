Сборная Испании определилась с предварительной заявкой на Чемпионат мира-2022
Национальная команда Испании отправила в ФИФА предварительную заявку на предстоящий Мундиаль в Катаре.
Как сообщает Marca, наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике включил в расширенный список 55 игроков.
Также издание приводит ряд футболистов, вошедших в заявку.
Вратари: Кепа Аррисабалага (Челси), Унай Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райя (Брентфорд)
Защитники: Серхио Рамос (ПСЖ), Арнау Мартинес (Жирона), Иньиго Мартинес (Атлетик), Эрик Гарсия, Хорди Альба, Маркос Алонсо (все — Барселона), Дани Карвахаль (Реал), Пау Торрес (Вильярреал), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Диего Льоренте (Лидс), Уго Гильямон (Валенсия)
Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все - Барселона), Родри (Манчестер Сити), Карлос Солер (ПСЖ), Микель Мерино, Браис Мендес, Мигель Ойарсабаль (все - Реал Сосьедад), Унай Сансет (Атлетик), Маркос Льоренте, Коке (оба – Атлетико)
Нападающие: Яго Аспас (Сельта), Борха Иглесиас (Бетис), Ансу Фати, Ферран Торрес (оба - Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Дани Ольмо (Лейпциг), Родриго (Лидс), Марко Асенсио (Реал), Жерар Морено, Йереми Пино (оба - Вильярреал), Иньяки Уильямс (Атлетик), Пабло Сарабия (ПСЖ).