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Сборная Испании определилась с предварительной заявкой на Чемпионат мира-2022

Луис Энрике внес в расширенный список 55 футболистов.
Сегодня, 20:11
Cборная Испании
Cборная Испании
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Национальная команда Испании отправила в ФИФА предварительную заявку на предстоящий Мундиаль в Катаре.

Как сообщает Marca, наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике включил в расширенный список 55 игроков.

Также издание приводит ряд футболистов, вошедших в заявку.

Вратари: Кепа Аррисабалага (Челси), Унай Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райя (Брентфорд)

Защитники: Серхио Рамос (ПСЖ), Арнау Мартинес (Жирона), Иньиго Мартинес (Атлетик), Эрик Гарсия, Хорди Альба, Маркос Алонсо (все — Барселона),  Дани Карвахаль (Реал), Пау Торрес (Вильярреал), Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити), Диего Льоренте (Лидс), Уго Гильямон (Валенсия)

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все - Барселона), Родри (Манчестер Сити), Карлос Солер (ПСЖ), Микель Мерино, Браис Мендес, Мигель Ойарсабаль (все - Реал Сосьедад), Унай Сансет (Атлетик), Маркос Льоренте, Коке (оба – Атлетико)

Нападающие: Яго Аспас (Сельта), Борха Иглесиас (Бетис), Ансу Фати, Ферран Торрес (оба - Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Дани Ольмо (Лейпциг), Родриго (Лидс), Марко Асенсио (Реал), Жерар Морено, Йереми Пино (оба - Вильярреал), Иньяки Уильямс (Атлетик), Пабло Сарабия (ПСЖ).

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