Германия одержала победу благодаря голу Фюлькруга

Сборная Омана смогла не пропустить очень много голов.

Сборная Германии в рамках подготовки к чемпионату мира 2022 года провела товарищеский матч проти команды Омана.

Немцы владели тотальным преимуществом в этом поединке и нанесли 18 ударов по воротам (из которых 6 были в створ).

Единственный гол забил 29-летний форвард Вердера Никлас Фюлькруг, который поразил ворота соперника на 80-й минуте матча.

Оман - Германия 0:1

Голы: Фюлькруг, 80

Германия: Нойер - Клостерман (Белла-Кочап, 34), Керер, Гинтер (Шлоттербек, 46), Раум (Гюнтер, 46) - Гюндоган (Брандт, 65), Горецка (Киммих, 46) - Хоффман, Хаверц, Сане - Мукоко (Фюлькруг, 46)