Футболист сборной Англии задержал пресс-конференцию, чтобы показать навыки в другом виде спорта

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон получил вызов на чемпионат мира 2022 года от Гарета Саутгейта. Перед мундиалем Мэддисон принял участие в пресс-конференции, которая через него началась с небольшим опозданием.

Дело в том, что Джеймс решил перед общением с прессой немного поиграть в дартс!

25-летний футболист показал свои навыки в этой игре.

Отметим, что Мэддисон - фанат дартса. Иногда он даже празднует свои голы за Лестера, имитируя игру в этот вид спорта.

Ранее ISPORT публиковал статью-превью сборной Англии перед чемпионатом мира 2022 года, уже 20 ноября стартующим в Катаре.