Бэйл: Каждый валлиец мечтал увидеть свою сборную на Мундиале

Лидер "драконов" высказался о целях команды на мировое первенство.

Сборная Уэльса уже вскоре стартует на ЧМ-2022 матчем против США.

Лидер национальной команды Гарет Бэйл поделился мыслями о выступлении на первом за 64 года Мундиале.

"Я готов. Мы плодотворно тренировались на прошлой неделе, адаптировались к жаре. Теперь у нас нет оправданий.

Каждый из валлийцев мечтает увидеть нашу сборную на чемпионате мира. Быть в команде, которая достигает этого - невероятно. Имею большую честь сделать это для нашей страны.

Своей игрой мы хотим привлечь внимание большей части валлийских детей к футболу", - сказал Бэйл.

Матч Уэльс - США, пройдет завтра, 21 ноября, в 21:00 по Киеву.