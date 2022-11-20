Камавинга: Если тренер попросит, то сыграю и в атаке

Футболист сборной Франции Эдуардо Камавинга поделился мыслями о кризисе травм, который настиг его команду.

По словам полузащитника, если тренер французов Дидье Дешам попросит, то он сыграет и в группе атаки.

"Чемпионат мира – это мечта детства, постараюсь максимально наслаждаться этим моментом. Меня не будет устраивать роль запасного, любой футболист стремится играть в стартовом составе.

Я собираюсь делать максимум, когда буду выходить на поле, и зарабатывать игровое время своим трудом. Мне комфортнее играть опорного полузащитника, но если тренер попросит сыграть нападающего – сыграю нападающего.

У Австралии очень хорошая команда, но мы хорошо изучили их вместе с тренерским штабом и нашими видео аналитиками. Нам предстоит тяжелый матч", — рассказал Камавинга.

Примечательно, что сам Камавинга пропустил последнюю тренировку "Les Bleux" из-за дискомфорта