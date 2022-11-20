Два футболиста сборной Англии пропустят матч ЧМ-2022 против Ирана

Сборная Англии не досчитается двух футболистов в матче первого тура группы ЧМ-2022 против Ирана.

По словам Гарета Саутгейта, Кайл Уокер и Джеймс Мэддисон не смогут помочь "трем львам".

"Мэддисон не провел ни одной тренировки с нами со времени прибытия в Катар, поэтому в понедельник он не сыграет. Уокер тоже не сыграет, однако его состояние улучшается. Он опережает прогнозируемые темпы восстановления", - заявил местный специалист.

Напомним, матч между Англией и Ираном пройдет уже завтра, 21 ноября, в 15:00 по киевскому времени. Также в этот день, но в 21:00 по Киеву пройдет второй поединок этого квартета между США и Уэльсом.