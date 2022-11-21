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Девушки на чемпионате мира в Катаре: все не так плохо, как предполагалось

ISPORT собрал фотографии фанаток после первого дня чемпионата мира по футболу.
Сегодня, 07:30
Getty Images
Getty Images

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу, а в матче-открытии местная команда уступила Эквадору.

Перед мундиалем стояло много острых вопросов, разные вещи должны были запрещать фанатам, прибывшим из других стран. Чаще всего упоминались запрет на алкоголь, а также зонишний вид фанаток.

В Катаре строго относятся к тому, как нарядные женщины, а потому приехавшим в страну болельщицам должны "иметь приличный вид". Что ж, как оно было? Женщины посетили матч Катара против Эквадора или другие места в Катаре, подготовленные к просмотру футбола.

Отметим, что выборка фото не очень велика из-за банального отсутствия фотографий на официальных ресурсах.


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