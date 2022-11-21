США - Уэльс: обзор матча и результат игры 21.11.2022

В рамках первого тура группового этапа США встретились с Уэльсом.

Команды продемонстрировали неплохой футбол с большим количеством борьбы, но не сильно порадовали голами.

"Звездно-полосатые" и "драконы" обменялись забитыми мячами в разных таймах. Матч завершился со счетом 1:1.

Номинальные хозяева открыли счет в матче усилиями Тимоти Веа, а уже в последние десять минут поединка Гарет Бэйл с пенальти востановил равновесие.

Статистика матча США - Уэльс 1-го тура ЧМ-2022

Сша - Уэльс 1:1

Голы: Веа, 36 - Бэйл (пен), 82.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 5 - 7

Удары в створ: 1 - 3

Фолы: 9 - 14

Атаки: 118 - 70

США: Тернер - Дест (Йедлин, 74), Зимерманн, Рим, Робинсон - Адамс, Маккени (Ааронсон, 66), Муса (Акоста, 74) - Веа (Моррис, 88), Сарджент (Райт, 74), Пулишич.

Уэльс: Хэннеси - Дэвис, Родон, Мефам - Уильямс (Джонсон, 79), Рэмзи, Ампаду (Моррелл, 90+5), Робертс - Джеймс (Мур, 46), Бэйл, Уилсон (Томас, 90+3).

Предупреждения: Дест, 11, Маккени, 13, Рим, 51, Акоста 90+11 - Бэйл, 40, Мэфам, 45+2.