Месси - в старте: Аргентина и Саудовская Аравия огласили составы на матч ЧМ-2022

Аргентинцы и аравийцы начинают свой путь на нынешнем мировом первенстве.

Во вторник, 22 ноября, сборная Аргентины в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре сыграет с Саудовской Аравией на Национальном стадионе Лусаил.

Перед поединком главные тренеры национальных команд огласили стартовые составы. Как и предполагалось ранее, лидер аргентинской сборной Лионель Месси сможет принять участие в матче и появится на поле с первых минут с капитанской повязкой.

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Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль, Паредес, Гомес, Месси, Ди Мария, Л. Мартинес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Абдулхамид, Тамбакти, Аль-Болеахи, Аль-Шахрани, Аль-Шехри, Канно, Аль-Малки, Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Аль-Бурайкан.

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Напомним, что стартовый свисток в матче ЧМ-2022 Аргентина - Саудовская Аравия прозвучит в 12:00 по киевскому времени.