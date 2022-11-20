Месси сможет сыграть в первом туре ЧМ-2022 против Саудовской Аравии
Аргентинец поможет своей команде в стартовой игре.
У лидера сборной Аргентины Лионеля Месси нет проблем со здоровьем, он будет готов к первой игре ЧМ-2022. Об этом сообщает издание TyC Sports.
Вчерашнюю тренировку в общей группе нападающий сборной Аргентины пропустил, так как в серьезной нагрузке не было необходимости.
К стартовой игре чемпионата мира, в которой "небесно-голубые" встретятся с Саудовской Аравией, Месси будет готов. Матч состоится 22 ноября.
В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.
Ранее сообщалось, что Месси и Роналду снялись в совместной рекламе.