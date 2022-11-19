Месси и Роналду снялись в совместной рекламе

Французский дом моды Louis Vuitton совершил знаковую рекламную сделку для своей компании и футбола.

Руководству бренда удалось подписать для одной рекламы двух лучших футболистов современности в лице Лео Месси и Криштиану Роналду.

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В Instagram-аккаунтах компании и спортсменов было опубликовано их совместное фото, на котором они играют в шахматы.

Стоит отметить, что в ближайшее время оба футболиста поведут свои сборные за трофеем Чемпионата мира, который стартует уже завтра, 20 ноября.