Дания - Тунис: смотреть онлайн трансляцию матча

В рамках чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре, в первом туре сыграют сборные Дании и Туниса.

Поєдинок відбудеться на Education City Stadium, команди представляють квартет D.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Дания - Тунис

Трансляция матча чемпионата мира будет доступна в этой новости 22 ноября и начать смотреть её онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, также поединок можно увидеть на каналах Суспильне.

В этой же группе сыграют также команды Франции и Австралии, которые свой матч проведут немного позже.