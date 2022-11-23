Германия - Япония: смотреть онлайн трансляцию матча

В рамках чемпионата мира 2022 в первом туре группового этапа в группе E сыграют сборные Германии и Японии.

После сплошного провала немецкой команды на предыдущем мундиале команда Ганзи Флик точно захочет реабилитироваться.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия - Япония

Трансляция матча чемпионата мира будет доступна в этой новости 22 ноября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 15:00 по Киеву.

Отметим, что стартовые составы команд будут доступны за часы до начала встречи.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Общественное.

Интересно также и то, что в приложении "Дія" добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

В этой же группе сыграют также команды Испании и Коста-Рики, которые проведут свой матч в 18:00 по Киеву.