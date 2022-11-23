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Марокко - Хорватия: смотреть онлайн трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляцию поединка сборных Марокко и Хорватии.
Сегодня, 07:48

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Марокко сыграет свой поединок против Хорватии.

Лука Модрич четыре года назад сумел вывести свою команду в финал мундиаля и попытается как минимум повторить это достижение в Катаре.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко - Хорватия

Трансляция поединка чемпионата мира 2022 будет доступна в этой новости и состоится 23 ноября, а начать смотреть онлайн можно в 12:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, а также поединок можно увидеть на каналах Суспільне.

В этой же группе в первом туре сборная Бельгии сыграет против Канады в 21:00 по киевскому времени.


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