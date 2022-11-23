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Бельгия - Канада: смотреть онлайн трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляция поединка между сборными Бельгии и Канады.
Сегодня, 11:42

 

Сборные Бельгии и Канады стартуют на чемпионате мира 2022 года очным поединком в рамках первого тура.

Для Канады этот мундиаль станет первым за очень много лет, тогда как бельгийцы на прошлом ЧМ-2018 выходили в полуфинал и добыли бронзовые медали.

 

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия - Канада

Трансляция матча ЧМ-2022 между бельгийской и канадской сборными будет доступной 23 ноября, а начать смотреть ее онлайн можно в 21:00 по Киеву.

Стартовые составы команд станут известны за час до игры.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, также эту встречу можно будет увидеть на каналах Суспильного.

Стоит также отметить и тот факт, что в приложении "Дія" добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.


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