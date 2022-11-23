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Испания - Коста-Рика: смотреть онлайн трансляцию матча

Смотрите онлайн-трансляция поединка между сборными Испании и Коста-Рикой.
Сегодня, 11:11

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 встретятся сборные Испании и Коста-Рикой.

Испанская команда после победы на ЧМ-2010 провела не лучшие два мундиаля, а потому сделает все, чтобы выиграть в этот раз.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания - Коста-Рика

Трансляция матча ЧМ-2022 станет доступной в этой новости 23 ноября, а начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

Главные тренеры команд определятся со стартовыми составами команд за час до начала встречи.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO, также эту встречу можно будет увидеть на каналах Суспильного.

Стоит также отметить и тот факт, что в приложении "Дія" добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

В этой же группе сыграют также команды Германии и Японии, которые свой матч начнут раньше, в 15:00 по Киеву.


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