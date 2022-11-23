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Модрич - о матче с Марокко: Это была сложная игра

Капитан сборной Хорватии поделился мыслями о старте на Мундиале.
Сегодня, 16:27
Лука Модрич
Лука Модрич

В рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия сыграла вничью с Марокко.

Капитан и легенда "шашечников" Лука Модрич высказался о прошедшем поединке.

По словам хорвата, данный матч выдался тяжелым для его команды.

"Это был трудный матч, особенно в первом тайме. В последние 10-15 минут мы начали играть лучше, а во втором тайме мы были даже лучше, чем Марокко. У нас были шансы, как в конце первого тайма, и жаль, что мы ими не воспользовались. Если бы мы забили, то после этого точно были бы сильнее, потому что им пришлось бы раскрыться. Мы хотели открыть чемпионат мира победой, но, к сожалению, этого не произошло", - заявил хавбек

В следующем туре коллектив Златко Далича сыграет с Канадой, которой в стартовом туре предстоит сыграть с Бельгией.


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