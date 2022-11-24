Бельгия - Канада 1:0: Видео голов и лучших моментов матча 23.11.22
В среду. 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия сыграла с Канадой.
Судьбу матча решил один гол в концовке первого тайма.
Единственный забитый мяч на счету форварда Бельгии Миши Батшуайи
Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Канада первого тура чемпионата мира:
Бельгия - Канада 1:0
Гол: Батшуайи, 44
Бельгия: Куртуа - Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер - Карраско (Менье, 46), Витцель, де Брюйне, Тилеманс (Онана, 46) - Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда, 78).
Канада: Борян - Ларейя (Адекугбе, 74), Витория, Миллер, Джонстон - Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин, 58) - Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81), Дэвис.
Предупреждения: Карраско (9), Менье (53), Онана (56), Дэвис (81), Джонстон (83).