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Бельгия - Канада 1:0: Видео голов и лучших моментов матча 23.11.22

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 11:11
Бельгия - Канада
Бельгия - Канада

В среду. 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 Бельгия сыграла с Канадой.

Судьбу матча решил один гол в концовке первого тайма.

Единственный забитый мяч на счету форварда Бельгии Миши Батшуайи

Вашему вниманию видео всех голов матча Бельгия - Канада первого тура чемпионата мира:

Бельгия - Канада 1:0    
Гол: Батшуайи, 44

Бельгия: Куртуа - Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Дендонкер - Карраско (Менье, 46), Витцель, де Брюйне, Тилеманс (Онана, 46) - Азар (Троссард, 62), Батшуайи (Опенда, 78).

Канада: Борян - Ларейя (Адекугбе, 74), Витория, Миллер, Джонстон - Хатчинсон (Коне, 58), Эуштакиу (Осорио, 81), Хойлетт (Ларин, 58) - Дэвид, Бьюкенен (Миллар, 81), Дэвис.

Предупреждения: Карраско (9), Менье (53), Онана (56), Дэвис (81), Джонстон (83).


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