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Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда

Каспер Юльманн поделился мыслями о поражении в матче с Францией.
Сегодня, 23:05
Каспер Юльманн
Каспер Юльманн

Наставник национальной команды сборной Дании Каспер Юльманн высказался о проигрыше в поединке с Францией.

По словам датского специалиста, в матче все решили мелкие детали.

"Детали. В футболе все зависит от деталей. Франция заслужила победу, но это была близкая игра.

1 гол в 2 матчах? Мы не смогли забить Тунису, хотя были очень близкими. Был шанс у Брейтвейта, хорошо двигался Дольберг, имел свой момент Корнелиус. Мне нравятся мои форварды. Они покажут, чего стоят.

Мы забили 18 голов в 2021 году, по которым заметно, что наши мячи приходят от разных игроков. У нас отличная команда, отличные атакующие футболисты.

Посмотрим, что произойдет в матче с Австралией. Всегда есть надежда", - сказал Юльманн.

Матч третьего тура между Данией и Австралией пройдет 30 ноября в 17:00 по киевскому времени.


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