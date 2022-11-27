ФИФА открыла дело против Сербии из-за флага в раздевалке сборной на ЧМ-2022

В раздевалке "белых орлов" был вывешен флаг, показывающий Косово частью их территории.

ФИФА открыла дисциплинарное дело против сербской федерации футбола.

Как сообщает Reuters, во время матча Сербия - Бразилия в раздевалке "белых орлов" вывесили флаг, который показывает Косово как часть сербской территории.

Изображение флага с надписью "мы не сдаемся" распространилось в сети после поста министра спорта Косово Хаджрулла Чеку.

"Позорные фото из сербской раздевалки, которые демонстрируют ненависть, ксенофобию и геноцидные намерения по отношению к Косово, используя в качестве платформы Чемпионат мира по футболу", - написал Чеку в своем twitter-аккаунте.

Дициплинарное дело против сербов открыто по статье 11 дисциплинарного кодекса и статье 4 регламента ЧМ-2022 по футболу.

Федерация футбола Косово отметила, что решительно осуждает "агрессивные действия" направленные в сторону их государства.