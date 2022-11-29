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Футбол

Наставник сборной Хорватии: Мы не будем играть на ничью в последнем туре

Златко Далич заявил, что его коллектив настроен лишь побеждать.
Сегодня, 20:25
Златко Далич
Златко Далич

В третьем туре группового этапа ЧМ-2022 Хорватия встретится с Бельгией.

"Шашечникам" будет достаточно ничьей в данной встрече для прохода в плей-офф.

Наставник балканской команды Златко Далич отметил, что его подопечные не будут беречь силы.

"Следующая игра будет решающей. Мы сделали шаг, но нас ждет очень хорошая бельгийская команда. Мы не будем играть на ничью.

Нужно не дать эйфории завладеть нами после победы над Канадой. Мы на Кубке мира, здесь нет легких матчей.

Бельгия должна побеждать, но мы тоже хотим выиграть. Мы должны восстановиться и показать такой же качественный футбол, как с Канадой", – сказал Далич.

Матч между Бельгией и Хорватией в рамках мирового первенства пройдет 1 декабря.


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