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Танцы, песни и безудержное веселье: как в Сенегале праздновали выход сборной в плей-офф

Простой народ отмечает достижение национальной сборной по футболу.
Сегодня, 13:49
Фанаты Сенегала / Getty Images
Фанаты Сенегала / Getty Images

Накануне сборная Сенегала обыграла в третьем туре группового раунда чемпионата мира Эквадор и смогла занять второе место в группе, что позволило ей выйти в 1/8 финала.

Для Сенегала это второе подобное достижение в истории. Впервые они вышли в плей-офф в 2002 году, когда на групповом этапе обыграли Францию.

По всей стране фанаты празднуют этот результат, выходя на улицы, танцуя и веселясь.

Отметим, что в самом Катаре сенегальские фанаты также видные люди, они выделяются на фоне других болельщиков.

На стадии 1/8 финала соперником Сенегала станет сборная Англии, которая выиграла свою группу.

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