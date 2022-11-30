Танцы, песни и безудержное веселье: как в Сенегале праздновали выход сборной в плей-офф
Простой народ отмечает достижение национальной сборной по футболу.
Накануне сборная Сенегала обыграла в третьем туре группового раунда чемпионата мира Эквадор и смогла занять второе место в группе, что позволило ей выйти в 1/8 финала.
Для Сенегала это второе подобное достижение в истории. Впервые они вышли в плей-офф в 2002 году, когда на групповом этапе обыграли Францию.
По всей стране фанаты празднуют этот результат, выходя на улицы, танцуя и веселясь.
CAN YOU FEEL IT! 🦁🇸🇳🏆— Football Senegal (@FootballSenegal) November 29, 2022
Celebrations à Dakar!#SenEcu #Senegal #FIFAWorldCupQatar2022 @FIFAWorldCup @kkoulibaly26 pic.twitter.com/8R9W22Oowe
Отметим, что в самом Катаре сенегальские фанаты также видные люди, они выделяются на фоне других болельщиков.
На стадии 1/8 финала соперником Сенегала станет сборная Англии, которая выиграла свою группу.