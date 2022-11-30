Плей-офф ЧМ-2022: кто прошел в 1/8 финала
Какие команды вышли из групп на чемпионате мира 2022 года. Узнай на ISPORT, кто сыграет в плей-офф мундиаля.
Участие в чемпионате мира 2022 года принимают 32 национальные сборные, но только половина из них сможет преодолеть групповой этап (20 ноября - 2 декабря) и выйти в плей-офф турнира.
Из каждого квартета в плей-офф выходят по две команды, которые займут первое и второе место, тогда как две других вылетают из турнира.
Все участники Плей-офф ЧМ-2022 по футболу
- Нидерланды
- Сенегал
- Англия
- США
- Франция
- Португалия
- Бразилия
На данном этапе соревнований известны имена только семи участников плей-офф, тогда как уже сегодня, 30 ноября, определятся еще три команды, сыграющие в плей-офф.
Также на ISPORT доступны все результаты и календарь матчей чемпионата мира 2022 года.