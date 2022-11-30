Плей-офф ЧМ-2022: кто прошел в 1/8 финала

Какие команды вышли из групп на чемпионате мира 2022 года. Узнай на ISPORT, кто сыграет в плей-офф мундиаля.

Участие в чемпионате мира 2022 года принимают 32 национальные сборные, но только половина из них сможет преодолеть групповой этап (20 ноября - 2 декабря) и выйти в плей-офф турнира.

Из каждого квартета в плей-офф выходят по две команды, которые займут первое и второе место, тогда как две других вылетают из турнира.

Все участники Плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Нидерланды

Сенегал

Англия

США

Франция

Португалия

Бразилия

На данном этапе соревнований известны имена только семи участников плей-офф, тогда как уже сегодня, 30 ноября, определятся еще три команды, сыграющие в плей-офф.

Также на ISPORT доступны все результаты и календарь матчей чемпионата мира 2022 года.