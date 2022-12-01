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Марокко выиграло группу F благодаря победе над Канадой

Африканская сборная прошла в плей-офф турнира впервые в 21 веке.
Сегодня, 19:09
Марокко
Марокко

В рамках 3 тура группового этапа ЧМ-2022 Марокко встретилось с Канадой.

Африканская сборная сразу взялась за дело и еще в дебюте встречи открыла счет усилиями Хакима Зиеша.

На 23 минуте поединка Эн-Несири удвоил преимущество своей команды практически обеспечив ей победу.

В концовке первого тайма Насиф Агерд обиднейшим образом поразил собственные ворота, но на конечный результат это не повлияло.

Коллектив Валида Реграги выиграл свою группу и пробился в плей-офф турнира.

Стоит отметить, что для Марокко это первый выход из группы со времен ЧМ-1996.

Статистика матча Канада - Марокко 3-го тура ЧМ-2022 

Канада 1-2 Марокко

Голы: Агерд (автогол), 41 - Зиеш, 3, Эн-Несири, 23.
Владение мячом: 59 - 41
Удары: 5 - 7
Удары в створ ворот: 0 - 2
Атаки: 130 - 67

Канада: Борян - Джонстон, Витория, Миллер, Адекугбе (Коне, 60) - Дэвис, Осорио (Ларьи), Кайе (Гатчинсон, 60), Бьюкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларин (Дэвид, 60).

Марокко: Буну - Мазрауи, Саисс, Агерд, Хакими (Жабран, 85) - Амрабат, Сабири (Амалла, 65), Унахи (Эль-Ямик, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зиеш (Хамдалла, 76) - Эн Несири.

Предупреждения: Адекугбе, Осорио, Гойлетт, Витория.


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