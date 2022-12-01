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Мората поднялся в топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Нападающий очень хорошо показывает себя на Мундиале.
Вчера, 22:18
Альваро Мората
Альваро Мората

В рамках третьего тура ЧМ-2022 Испания встречается с Японией.

Счет в данной встрече открыл форвард Атлетико Мадрид Альваро Мората.Для игрока данное взятие ворот стало 30-ым в футболке Фурии Рохи.

Благодаря этому он вошел в топ-5 лучших бомбардиров сборной. Выше Мораты только Давид Вилья (59), Рауль (44), Фернандо Торрес (38) и Давид Сильва (35).

На момент написания новости в матче идет второй тайм. Япония ведет в счете 2:1. За азиатскую команду забили Рицу Доан и Ао Танака.


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