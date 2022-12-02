Сербия - Швейцария: онлайн-трансляция матча

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Сербии и Швейцарии.

Представитель Европы имеет хорошие шансы на выход в плей-офф, а для этого нужно побеждать и верить, что Бразилия выиграет у Камеруна. Что касается Швейцарии, то команде нужно победить Сербию и путь в плей-офф будет открыт.

Познакомиться ближе со сборной Сербии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Швейцария

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Сербии и Швейцарии будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

В первом туре сборная Сербии оказала сопротивление Бразилии, но не смогла уйти от поражения - 0:2. Второй тур складывался для сербов удачно, ведь выигрывали у Камеруна в два гола, однако в итоге сыграли вничью - 3:3.

Сборная Швейцарии в первом туре минимально обыграла Камерун. Во втором для себя поединке коллектив минимально уступил Бразилии.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Швейцарии

В параллельном матче группы Камерун сыграет с Бразилией. Представитель Африки должен побеждать соперника, а затем надеяться на то, что Швейцария не выиграет у Сербии.