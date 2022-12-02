iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сербия - Швейцария: онлайн-трансляция матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Сербии и Швейцарии.
Сегодня, 11:15

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Сербии и Швейцарии.

Представитель Европы имеет хорошие шансы на выход в плей-офф, а для этого нужно побеждать и верить, что Бразилия выиграет у Камеруна. Что касается Швейцарии, то команде нужно победить Сербию и путь в плей-офф будет открыт.

Познакомиться ближе со сборной Сербии

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Швейцария

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Сербии и Швейцарии будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 21:00 по Киеву.

В первом туре сборная Сербии оказала сопротивление Бразилии, но не смогла уйти от поражения - 0:2. Второй тур складывался для сербов удачно, ведь выигрывали у Камеруна в два гола, однако в итоге сыграли вничью - 3:3.

Сборная Швейцарии в первом туре минимально обыграла Камерун. Во втором для себя поединке коллектив минимально уступил Бразилии.

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Швейцарии

В параллельном матче группы Камерун сыграет с Бразилией. Представитель Африки должен побеждать соперника, а затем надеяться на то, что Швейцария не выиграет у Сербии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Швейцарии сборная Сербии

Статьи по теме

Бразилия - Швейцария 1:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Бразилия - Швейцария 1:0 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бразилия без Неймара с трудом обыграла Швейцарию Бразилия без Неймара с трудом обыграла Швейцарию
Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Бразилия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
Камерун - Сербия 3:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Камерун - Сербия 3:3 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Япония и Испания вышли в плей-офф, а Германия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

ЧМ-202211:50
Камерун - Бразилия: онлайн-трансляция матча
НБА11:37
Без Банкеро: НБА определила лучших новичков месяца
ЧМ-202211:15
Сербия - Швейцария: онлайн-трансляция матча
Европа10:49
Скоулз прокомментировал возможные замены Роналду в МЮ
ЧМ-202210:40
Южная Корея - Португалия: онлайн-трансляция матча
Формула 110:24
Руководство Формулы-1 нашло замену для Гран-при Китая в 2023 году
ЧМ-202210:10
Гана - Уругвай: онлайн-трансляция матча
Европа09:49
Александер-Арнольд жестко ответил своим критикам
Украина09:30
Шикарный поступок: Коваленко сделал патриотическую татуировку
ЧМ-202209:10
Чемпионат мира-2022: Япония и Испания вышли в плей-офф, а Германия летит домой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK