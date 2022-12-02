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Манчестер Сити собирается подписать 14-летнего вундеркинда

Кайлан Мидвуд присоединится к молодежке "горожан".
Сегодня, 20:20
Кайлан Мидвуд
Кайлан Мидвуд

Манчестер Сити близок к совершению важного приобретения на будущее.

Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" подпишут игрока Шеффилда Кайлана Мидвуда.

Мидвуду 14 лет. В борьбе за него Сити опередил Челси, Ливерпуль, Лидс и Ньюкасл.

Выступает игрок на позиции центрального нападающего. 

 


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