Манчестер Сити собирается подписать 14-летнего вундеркинда
Кайлан Мидвуд присоединится к молодежке "горожан".
Сегодня, 20:20
Манчестер Сити близок к совершению важного приобретения на будущее.
Как сообщает Фабрицио Романо, "горожане" подпишут игрока Шеффилда Кайлана Мидвуда.
Мидвуду 14 лет. В борьбе за него Сити опередил Челси, Ливерпуль, Лидс и Ньюкасл.
Выступает игрок на позиции центрального нападающего.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
просмотров
Последние новости
ЧМ-202222:00
ЧМ-202220:52
ЧМ-202220:33
ЧМ-202220:25