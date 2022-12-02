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Футбол

Ван Гаал: В последние годы США хорошо спрогрессировало в футболе

Нидерландский специалист высказался о игре своих соперников в плей-офф турнира
Сегодня, 21:29
Луи ван Гаал
Луи ван Гаал

В рамках одного из первых матчей плей-офф ЧМ-2022 Нидерланды встретятся с США.

Наставник "оранье" Луи ван Гаал поделился мыслями об уровне "звездно-полосатых".

По его словам, США выбрали правильный вектор развития футбола, что видно в последние годы.

"США - достаточно сильный соперник. Он отличается, ведь имеет в составе физически сильных игроков. Каждому сопернику против них сложно. Это видно по результатам. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы победить.

Думаю, что сборная США хорошо развивается последние годы. Это что-то типично американское, когда прогресс идет быстро. Мне нравится вектор, который они выбрали.

Многие футболисты из их состава выступают в европейских топ-клубах. Благодаря этому они достигают результата. Возможно, не все в США ждали этого, но когда смотришь на их игру, становится понятно, на что они способны.

Я ожидал, что США выйдет в плей-офф, когда посмотрел их первый матч. С нетерпением жду, когда состоится наш матч", - сказал ван Гаал.

Матч между Нидерландами и США состоится 3 декабря в 17:00 по Киеву на Халифа Интернешнл Стэдиум в Дохе.


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