Месси сравнялся с Мальдини по числу матчей на ЧМ, он в тройке лидеров
Но уже на этом турнире можно стать лидером.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала против Австралии.
Для Месси этот поединок стал 23-м в рамках чемпионатов мира и форвард ПСЖ сравнялся по этому показателю с легендарным Паоло Мальдини.
Лучший результат по количеству матчей на мундиалях только у двух немцев - Мирослава Клозе (24) и Лотара Матеуса (25).
Отметим, что в потенциальном финале чемпионата мира Месси может установить рекорд по количеству поединков на турнире.
На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет не открыт.