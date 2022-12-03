Месси сравнялся с Мальдини по числу матчей на ЧМ, он в тройке лидеров

Но уже на этом турнире можно стать лидером.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала против Австралии.

Для Месси этот поединок стал 23-м в рамках чемпионатов мира и форвард ПСЖ сравнялся по этому показателю с легендарным Паоло Мальдини.

Лучший результат по количеству матчей на мундиалях только у двух немцев - Мирослава Клозе (24) и Лотара Матеуса (25).

Отметим, что в потенциальном финале чемпионата мира Месси может установить рекорд по количеству поединков на турнире.

На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет не открыт.