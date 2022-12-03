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Милик: Нашим защитникам, наверное, будет нужен мопед, чтобы догнать Мбаппе

Польский форвард высказался о грядущем матче с Францией.
Вчера, 22:50
Аркадиуш Милик
Аркадиуш Милик

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Польша Чеслава Михневича встретится с Францией Дидье Дешама.

Футболист "кадры" Аркадиуш Милик рассказал, как по его мнению, защитники должны будут справляться с форвардом Килианом Мбаппе.

"Нашей целью было выйти из группы, но хотим продолжать выступать на ЧМ. Мы понимаем, что в нашей игре есть что улучшить, хотим и должны сделать все, чтобы играть лучше. Мы ценим момент, в котором находимся, не чувствуем давления и не налагаем на себя дополнительное бремя. Мы умеем играть в футбол и хотим это показать.

Нашей линии обороны, по-видимому, придется покупать мопед, иначе будет тяжело догнать Мбаппе", – сказал Милик.

Напомним, матч между Францией и Польшей пройдет уже завтра, 4 декабря, в 17:00 по Киеву.


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