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Наставник сборной Марокко: Я родился во Франции, но мое сердце принадлежит Марокко, некоторые игроки родились в Германии, Италии, но они отдаются на 100%

Валид Реграги ответил на критику со стороны местных СМИ в связи с политикой вызова игроков в сборную.
Сегодня, 00:20
Валид Реграги
Валид Реграги

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко выбило с турнира Испанию, победив в серии пенальти.

Наставник "атласских львов" Валид Реграги высказался о своей команде.

Специалист отреагировал на критику со стороны местных СМИ, которые призывали вызывать в сборную только уроженцев Марокко.

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"Перед этим чемпионатом мира у нас было много вопросов о ребятах, родившихся в Марокко, и тех, кто родился в Европе. Иногда люди, включая некоторых журналистов в этом зале, говорили, что эти ребята не любят Марокко, и спрашивали, почему бы не играть только с теми, кто родился в Марокко?

Мы показали всему миру, что каждый марокканец есть марокканец - когда он приходит в сборную, он хочет бороться. Я родился во Франции, но никто не может отделить мое сердце от моей страны. Мои игроки выкладываются на 100%, кто-то родился в Германии, кто-то в Италии, Испании, Голландии, Франции...

Я амбициозен, и это то, что я даю своим игрокам. Может быть, когда я стану стариком, я буду счастлив по этому поводу, но я горжусь своей страной. Это показывает, что у вас может быть марокканский тренер, и вы можете добиться этого, вам просто нужна уверенность", - заявил Реграги


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