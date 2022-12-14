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Франция – Марокко: четыре человека, противостоящие второй родине

ISPORT рассказывает о футболистах, которые в полуфинале ЧМ-2022 сыграют против не чуждой для них страны.
Сегодня, 08:00
Три марокканских француза, или французские марокканцы
Три марокканских француза, или французские марокканцы

Ни для кого не секрет, что во Франции проживают многие выходцы из разных стран мира, особенно из Африки. Даже в прошлом чемпионском составе было всего два "чистокровных" француза.

И вот на чемпионате мира французы в матче 1/2 финала встретятся с африканской командой – Марокко. В составе обеих команд есть игроки, для которых соперник – это вторая Родина. ISPORT расскажет о футболистах, которым будет особенно тяжело.

Ромен Саисс (Марокко)

Центральный защитник сборной Марокко родился в 1990 году во французском Бур-де-Пеаже. Его отец – марокканец, а мать – француженка.

Как можно понять, все детство и юность Ромэн провел именно во Франции. Он был ярым поклонником марсельского Олимпика и не раз ходил на их матчи на знаменитый Велодром.

Источник: Getty Images

Но когда парень стал профессиональным футболистом, в молодые годы перспектив играть за сборную Франции у него не было, поэтому 22-летний футболист Клермон решил выступать за Марокко и дебютировал за эту команду в 2012 году.

С тех пор Саисс сделал себе имя в мировом футболе, провел крутую карьеру в английском Вулвергемптоне, а в этом году перебрался в турецкий Бешикатш. В своей сборной он остается неизменным, несмотря на возраст. Всего за Марокко Саисс отыграл 70 матчей.

Софьян Буфаль (Марокко)

Вингер марокканской сборной родился в 1993 году в столице Франции – Париже. Родители будущего футболиста – выходцы из Марокко. В семье также был старший брат и сестра-близнец Софьяна. Но родители разошлись и глава семьи вернулся на историческую Родину, а мама с тремя детьми проживала в городке Анже.

Именно в этом одноименном клубе Буфаль начал заниматься футболом и добиваться успехов в этом деле.

Источник: Getty Images

Буфаль прошел через все ступени детского футбола в Анже и дорос в основную команду, а затем перебрался в Лилль. Позже были Саутгемптон и Сельта, а несколько лет назад и возвращение в родной Анже.

Шансов играть за Францию у парня было мало, поэтому он решил выступать за Марокко, где уже провел около 40 матчей.

Маттео Гендузи (Франция)

История Гендузи подобна истории Буфаля – также родился во Франции, также оба родителя марокканцы, но отличие лишь в том, что выступает Маттео за сборную Франции.

Парень кстати девять лет учился футбольному ремеслу в академии Пари Сен-Жермен, но в 15 перешел в Лорьян, в котором и дебютировал во взрослом футболе. Затем последовал переход в лондонский Арсенал, оценка в 50 миллионов евро от Transfermarkt и статус одного из самых перспективных игроков мира.

Источник: Getty Images

Но позже Маттео начал проявлять не лучшие стороны своего характера, и его карьера пошла, пожалуй, не тем путем, о котором все думали. Гендузи поиграл за немецкую Герту, а затем вернулся во Францию, где стал ключевым игроком Марселя.

Уже в 20 лет впервые попал в заявку сборной Франции, но дебютировал за "ле-бльо" только через два года. На ЧМ сыграл только против Туниса, когда Дешам выставил второй состав, поэтому с большой долей вероятности будет наблюдать за матчем двух родных стран со скамейки запасных.

Валид Реграги (Марокко)

Главный тренер сборной Марокко родился в середине 70-х годов на севере Франции в не самом благополучном районе Корбей-Эссонна. Он был третьим ребёнком в марокканской семье.

В общем, Реграги с этнической родиной больше общего, чем у предыдущих ребят.

"Каждым летом мой отец возил нас в город Фридек на севере Марокко. Каждый год по два месяца я находился там, поэтому у меня так много друзей оттуда".

Источник: Getty Images

Реграги почти всю карьеру провел во французских клубах, только в конце переехав в Марокко. Там он начал и тренерскую карьеру.

Сначала был ассистентом в национальной команде, затем выиграл чемпионат страны с клубом ФУС, позже, после короткого пребывания в катарском Аль-Духаиле, вернулся и стал чемпионом еще и с Видадом, а пару месяцев назад был назначен руководителем сборной.

Бывшие игроки

Интересно, что кроме Гендузи в сборной Франции не так часто встречались марокканцы. Собственно, на прошедшем чемпионате мира был другой – Адиль Рами. Как и Маттео, центрбек не играл большую роль в той чемпионской команде.

В Марокко "французов" было гораздо больше.

Это и прославленный форвард Маруан Шамах, засветившийся в свое время в лондонском Арсенале и проведший за Марокко 62 матча. Это и известный украинским болельщикам Юнес Беланда, также имеющий французский паспорт.

Источник: Getty Images

Также гражданином Франции является и один из сильнейших марокканцев в истории – Медхи Бенатия, в свое время поигравший за Баварию и Ювентус.

Также на ЧМ-2022 из-за травмы не поехал 25-летний игрок Марселя Амин Харит, также имеющий паспорт Франции.


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