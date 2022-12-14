Франция – Марокко: четыре человека, противостоящие второй родине

ISPORT рассказывает о футболистах, которые в полуфинале ЧМ-2022 сыграют против не чуждой для них страны.

Ни для кого не секрет, что во Франции проживают многие выходцы из разных стран мира, особенно из Африки. Даже в прошлом чемпионском составе было всего два "чистокровных" француза.

И вот на чемпионате мира французы в матче 1/2 финала встретятся с африканской командой – Марокко. В составе обеих команд есть игроки, для которых соперник – это вторая Родина. ISPORT расскажет о футболистах, которым будет особенно тяжело.

Ромен Саисс (Марокко)

Центральный защитник сборной Марокко родился в 1990 году во французском Бур-де-Пеаже. Его отец – марокканец, а мать – француженка.

Как можно понять, все детство и юность Ромэн провел именно во Франции. Он был ярым поклонником марсельского Олимпика и не раз ходил на их матчи на знаменитый Велодром.

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Но когда парень стал профессиональным футболистом, в молодые годы перспектив играть за сборную Франции у него не было, поэтому 22-летний футболист Клермон решил выступать за Марокко и дебютировал за эту команду в 2012 году.

С тех пор Саисс сделал себе имя в мировом футболе, провел крутую карьеру в английском Вулвергемптоне, а в этом году перебрался в турецкий Бешикатш. В своей сборной он остается неизменным, несмотря на возраст. Всего за Марокко Саисс отыграл 70 матчей.

Софьян Буфаль (Марокко)

Вингер марокканской сборной родился в 1993 году в столице Франции – Париже. Родители будущего футболиста – выходцы из Марокко. В семье также был старший брат и сестра-близнец Софьяна. Но родители разошлись и глава семьи вернулся на историческую Родину, а мама с тремя детьми проживала в городке Анже.

Именно в этом одноименном клубе Буфаль начал заниматься футболом и добиваться успехов в этом деле.

Источник: Getty Images

Буфаль прошел через все ступени детского футбола в Анже и дорос в основную команду, а затем перебрался в Лилль. Позже были Саутгемптон и Сельта, а несколько лет назад и возвращение в родной Анже.

Шансов играть за Францию у парня было мало, поэтому он решил выступать за Марокко, где уже провел около 40 матчей.

Маттео Гендузи (Франция)

История Гендузи подобна истории Буфаля – также родился во Франции, также оба родителя марокканцы, но отличие лишь в том, что выступает Маттео за сборную Франции.

Парень кстати девять лет учился футбольному ремеслу в академии Пари Сен-Жермен, но в 15 перешел в Лорьян, в котором и дебютировал во взрослом футболе. Затем последовал переход в лондонский Арсенал, оценка в 50 миллионов евро от Transfermarkt и статус одного из самых перспективных игроков мира.

Источник: Getty Images

Но позже Маттео начал проявлять не лучшие стороны своего характера, и его карьера пошла, пожалуй, не тем путем, о котором все думали. Гендузи поиграл за немецкую Герту, а затем вернулся во Францию, где стал ключевым игроком Марселя.

Уже в 20 лет впервые попал в заявку сборной Франции, но дебютировал за "ле-бльо" только через два года. На ЧМ сыграл только против Туниса, когда Дешам выставил второй состав, поэтому с большой долей вероятности будет наблюдать за матчем двух родных стран со скамейки запасных.

Валид Реграги (Марокко)

Главный тренер сборной Марокко родился в середине 70-х годов на севере Франции в не самом благополучном районе Корбей-Эссонна. Он был третьим ребёнком в марокканской семье.

В общем, Реграги с этнической родиной больше общего, чем у предыдущих ребят.

"Каждым летом мой отец возил нас в город Фридек на севере Марокко. Каждый год по два месяца я находился там, поэтому у меня так много друзей оттуда".

Источник: Getty Images

Реграги почти всю карьеру провел во французских клубах, только в конце переехав в Марокко. Там он начал и тренерскую карьеру.

Сначала был ассистентом в национальной команде, затем выиграл чемпионат страны с клубом ФУС, позже, после короткого пребывания в катарском Аль-Духаиле, вернулся и стал чемпионом еще и с Видадом, а пару месяцев назад был назначен руководителем сборной.

Бывшие игроки

Интересно, что кроме Гендузи в сборной Франции не так часто встречались марокканцы. Собственно, на прошедшем чемпионате мира был другой – Адиль Рами. Как и Маттео, центрбек не играл большую роль в той чемпионской команде.

В Марокко "французов" было гораздо больше.

Это и прославленный форвард Маруан Шамах, засветившийся в свое время в лондонском Арсенале и проведший за Марокко 62 матча. Это и известный украинским болельщикам Юнес Беланда, также имеющий французский паспорт.

Источник: Getty Images

Также гражданином Франции является и один из сильнейших марокканцев в истории – Медхи Бенатия, в свое время поигравший за Баварию и Ювентус.

Также на ЧМ-2022 из-за травмы не поехал 25-летний игрок Марселя Амин Харит, также имеющий паспорт Франции.