Легенда сборной Испании завершила карьеру в национальной команде

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Возрастной хавбек поблагодарил всех, кто встречался ему на пути длинной в 15 лет и 143 матча.

Бускетс также отметил, что для него было честью представлять Испанию на международном уровне.

"После почти 15 лет и 143 матчей пора прощаться со сборной.

Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на этом долгом пути. От Висенте дель Боске, давшего мне возможность стартовать, до Луиса Энрике за то, что он заставлял меня наслаждаться до последней секунды. Я также благодарю Хулена Лопетеги, Фернандо Йерро и Роберта Морено за доверие, а также всех их помощников.

И, конечно, каждому из моих товарищей по команде, с которыми я боролся, чтобы попытаться привести команду туда, где она заслуживала быть. С большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все и с большой гордостью.

Я не хочу забывать ни одного члена сборной, которые, находясь на заднем плане, были такими же важными (физиотерапевты, врачи, специалисты, делегаты, диетологи, персонал, пресса, охрана, сопровождавшие нас и т.п.) - все люди и работники, которые пересекали мой путь и сделали его таким особенным.

Также благодарю президентов, менеджеров, спортивных директоров и тех, кто так или иначе был частью федерации.

Благодарю всех подписчиков за ежедневную поддержку, особенно когда все шло не так, как мы ожидали. Именно тогда вы наиболее нужны и наиболее объединены. Всем вам спасибо.

И, конечно, самое главное, спасибо моей семье. За то, что вы поддерживали меня в любое время во всех моих решениях, делили со мной этот путь, когда меня много дней не было с вами, заставляли меня всегда чувствовать себя рядом с вами, чтобы я мог выступить как можно лучше.

Для меня было честью представлять свою страну и выводить ее на вершину, быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и провести столько матчей. С большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все и внося свою песчинку, чтобы все было правильно, насколько это возможно, и чтобы каждый чувствовал, насколько он важен, помогая всем и борясь за цель, с уникальным, незабываемым и историческим опытом", - написал Бускетс в Instagram.

В футболке "Фурии Рохи" Бускетс единожды становился чемпионом мира и Европы.